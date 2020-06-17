2020-06-17T09:49:10+03:00
Происшествия

Студенты из Кузбасса использовали носки для грязных дел

За это они стали фигурантами уголовного дела
Екатерина РОМАНОВА
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Студенты из Кузбасса использовали носки для грязных дел. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Студенты из Кузбасса использовали носки для грязных дел. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Двое жителей Кузбасса отправились учиться в новосибирский вуз. Но вместо того, чтобы грызть гранит науки, молодые люди занялись запрещенным бизнесом, в котором фигурировали носки.

Молодые люди из Кузбасса приехали в Новосибирск, чтобы учиться в одном из вузов. Помимо учебы они наладили преступный бизнес - распространение наркотиков. Пакетики с запрещенными веществами студенты прятали в носках, а затем раскладывали те по тайникам. Когда юношей задержали, оказалось, что в их автомобиле находится более 150 граммов марихуаны. Когда же стражи порядка осмотрели тайники-закладки, уже подготовленные для клиентов, они обнаружили еще 47 граммов наркотика.

- По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. - Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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