Едва не лопнувшей в Кузбассе электричке пообещали добавить вагонов
В минувшие выходные желающие попасть в район Поднебесных Зубьев не смогли сделать этого: электричка оказалась переполненной, и часть пассажиров попросту осталась на перроне.
Далеко не первый год туристы, предпочитающие отдыхать в районе Поднебесных Зубьев, жалуются на переполненные вагоны электропоездов. При этом многие из них добираются к местам активного отдыха не только с объемными рюкзаками, но и с лодками, каяками и прочими плавсредствами. Однако попасть в вагон электрички бывает сложно: количество желающих уехать в последнее время превышает количество мест в вагоне. Так случилось и в минувшие выходные.
«Электричка в направлении Междуреченск - Бискамжа буквально «лопалась» от количества туристов, которые смогли в нее сесть! Часть пассажиров осталась на перроне. Ситуация недопустимая! - возмущенно написал глава Междуреченска Владимир Чернов на своей странице в соцсетях. - Наши популярные места отдыха на Поднебесных Зубьях летом посещают десятки тысяч туристов. И очень важно, чтобы они могли с комфортом добираться!»
Мэр Междуреченска отметил, что в ближайшее время ситуация должна измениться, так как замгубернатора Кузбасса Андрею Панову удалось достигнуть договоренности с руководством Красноярской железной дороги об увеличении количества вагонов.
- В выходные дни их будет от 8 до 10, - отметил Владимир Чернов. - Вместе с областными властями держим ситуацию на особом контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU