Едва не лопнувшей в Кузбассе электричке пообещали добавить вагонов

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:27:15+03:00

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В минувшие выходные желающие попасть в район Поднебесных Зубьев не смогли сделать этого: электричка оказалась переполненной, и часть пассажиров попросту осталась на перроне.

Далеко не первый год туристы, предпочитающие отдыхать в районе Поднебесных Зубьев, жалуются на переполненные вагоны электропоездов. При этом многие из них добираются к местам активного отдыха не только с объемными рюкзаками, но и с лодками, каяками и прочими плавсредствами. Однако попасть в вагон электрички бывает сложно: количество желающих уехать в последнее время превышает количество мест в вагоне. Так случилось и в минувшие выходные.

«Электричка в направлении Междуреченск - Бискамжа буквально «лопалась» от количества туристов, которые смогли в нее сесть! Часть пассажиров осталась на перроне. Ситуация недопустимая! - возмущенно написал глава Междуреченска Владимир Чернов на своей странице в соцсетях. - Наши популярные места отдыха на Поднебесных Зубьях летом посещают десятки тысяч туристов. И очень важно, чтобы они могли с комфортом добираться!»

Мэр Междуреченска отметил, что в ближайшее время ситуация должна измениться, так как замгубернатора Кузбасса Андрею Панову удалось достигнуть договоренности с руководством Красноярской железной дороги об увеличении количества вагонов.

- В выходные дни их будет от 8 до 10, - отметил Владимир Чернов. - Вместе с областными властями держим ситуацию на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU