2020-06-17T11:44:27+03:00
Происшествия

Водитель сгорел заживо при ДТП в Кузбассе

ДТП произошло в Тяжинском районе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Водитель сгорел заживо при ДТП в Кузбассе. ФОТО: кадр видео "Инцидент Кузбасс"Водитель сгорел заживо при ДТП в Кузбассе. ФОТО: кадр видео "Инцидент Кузбасс"
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили травмы, а один погиб, произошло в Тяжинском районе вечером 16 июня. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео. По их данным, водитель сгорел заживо.

Водитель сгорел заживо при ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

ДТП с участием легковых автомобилей и фуры произошло около 20.00 неподалеку от поселка Тяжин - на 507-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись легковые автомобили и фура. Впоследствии кабина грузового автомобиля загорелась - очевидцам удалось снять на видео, как ее тушили. Также невольные свидетели трагедии сообщили, что водитель фуры сгорел заживо.

В Кемеровском центре медицины катастроф подтвердили факт гибели водителя, однако причину его смерти не указали.

- Мужчина, водитель фуры, умер до приезда скорой помощи, - прокомментировал пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик. - Также в ДТП пострадали двое мужчин - 1976 и 1964 года рождения. Им назначено амбулаторное лечение.

Водитель сгорел заживо при ДТП в Кузбассе. ФОТО: кадр видео "Инцидент Кузбасс"

Водитель сгорел заживо при ДТП в Кузбассе. ФОТО: кадр видео "Инцидент Кузбасс"

ИСТОЧНИК KP.RU

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