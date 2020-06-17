Кузбассовца будут судить за растление маленького пасынка и кражи

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:51:58+03:00

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40-летний житель Березовского ранее уже имел судимость. Вскоре он вновь отправится за решетку - за преступление сексуального характера в отношении ребенка и еще несколько преступлений.

В начале января 2020 года мужчина показал своему 11-летнему пасынку видеозапись интимного характера. Он заставил ребенка переснять эту запись на телефон, а потом приставил к его шее нож и заявил, что тому не жить, если проболтается о том, что случилось. Мальчик испугался угрозы, но все-таки рассказал об этом своей матери. Та сразу же обратилась в полицию, чтобы защитить сына.

Когда правоохранители стали расследовать дело, выяснилось, что отчим успел совершить еще несколько преступлений. В одном случае он украл забытый на лестнице мобильный телефон своего знакомого. В другом случае мужчина попросил незнакомого ему 59-летнего горожанина купить ему чипсы, а когда тот отказался, выследил его, проводил до дома и вытащил из его кармана деньги.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал частично, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU