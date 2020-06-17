2020-06-17T14:01:14+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сибирякам отменяют проценты по кредитам

Банк «Левобережный» вернет клиентам все уплаченные проценты по кредиту в рамках специальной акции «Хит за 0!»
Яков КРЫМСКИЙ
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Банк «Левобережный» вернет клиентам все уплаченные проценты по кредиту в рамках специальной акции «Хит за 0!». Фото: Банк «Левобережный»Банк «Левобережный» вернет клиентам все уплаченные проценты по кредиту в рамках специальной акции «Хит за 0!». Фото: Банк «Левобережный»
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Что нужно сделать?

- С 1 июня по 30 августа оформить в банке потребительский кредит на срок от 3 лет

- Подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»

- Ежемесячно пользоваться кредитной картой банкадля оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования (не менее 10 операций на общую сумму 10 000 рублей).

Сибирякам отменяют проценты по кредитам. Фото: Банк «Левобережный»

Сибирякам отменяют проценты по кредитам. Фото: Банк «Левобережный»

В случае успешного соблюдения всех указанных условий проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на Ваш счет в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка.

Предложение на указанных условиях действует до 30.08.2020 г.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка.

тел. 8-800-3333-555

www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

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