Сибирякам отменяют проценты по кредитам
Что нужно сделать?
- С 1 июня по 30 августа оформить в банке потребительский кредит на срок от 3 лет
- Подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»
- Ежемесячно пользоваться кредитной картой банкадля оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования (не менее 10 операций на общую сумму 10 000 рублей).
Сибирякам отменяют проценты по кредитам. Фото: Банк «Левобережный»
В случае успешного соблюдения всех указанных условий проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на Ваш счет в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.
Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка.
Предложение на указанных условиях действует до 30.08.2020 г.
С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка.
тел. 8-800-3333-555
www.nskbl.ru
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.
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