В преддверии Парада в честь 75-летия Победы в Кемерове перекроют движение
На два в Кемерове будет ограничено дорожное движение в Центральном районе. Это связано с подготовкой к торжественному маршу в честь 75-летия Победы.
Накануне парада в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Кемерове планируют на два дня ограничить движение. Ограничение на стоянку автотранспорта будет действовать с 20.00 17 июня до 21.00 18 июня на следующих участках:
- улица Орджоникидзе от улицы Н. Островского до площади Советов по чётной стороне;
- проспект Советский от улицы Коломейцева до улицы Красной.
Ограничение движения автотранспорта будет действовать 18 июня, с 18.30 до 21.00 на следующих участках:
- проспект Советский от улицы 50 лет Октября до улицы Красной;
- улица 50 лет Октября от улицы Ноградской до площади Советов.
Кроме того, на это же время изменится и маршрут движения пассажирского транспорта:
- в центр города: по улице Красноармейской, через улицу 50 лет Октября на проспект Советский;
- из центра города – без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU