2020-06-17T14:15:27+03:00
Общество

В преддверии Парада в честь 75-летия Победы в Кемерове перекроют движение

Временные ограничения будут действовать 17 и 18 июня
Екатерина РОМАНОВА
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В преддверии Парада в честь 75-летия Победы в Кемерове перекроют движениеВ преддверии Парада в честь 75-летия Победы в Кемерове перекроют движениеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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На два в Кемерове будет ограничено дорожное движение в Центральном районе. Это связано с подготовкой к торжественному маршу в честь 75-летия Победы.

Накануне парада в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Кемерове планируют на два дня ограничить движение. Ограничение на стоянку автотранспорта будет действовать с 20.00 17 июня до 21.00 18 июня на следующих участках:

- улица Орджоникидзе от улицы Н. Островского до площади Советов по чётной стороне;

- проспект Советский от улицы Коломейцева до улицы Красной.

Ограничение движения автотранспорта будет действовать 18 июня, с 18.30 до 21.00 на следующих участках:

- проспект Советский от улицы 50 лет Октября до улицы Красной;

- улица 50 лет Октября от улицы Ноградской до площади Советов.

Кроме того, на это же время изменится и маршрут движения пассажирского транспорта:

- в центр города: по улице Красноармейской, через улицу 50 лет Октября на проспект Советский;

- из центра города – без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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