Кузбассовец заразил сожительницу страшной болезнью

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:49:12+03:00

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Житель Ижморского района отлично знал, что болен и что его заболевание может быть опасным для других. По закону, он должен был предупредить свою сожительницу о диагнозе, однако не сделал этого.

Страшный диагноз – ВИЧ – разрушил семью 35-летнего мужчины и его 36-летней подруги из Ижморского. Однажды женщина приболела, и в больнице ей сделали множество анализов. Один из них показал, что у нее – ВИЧ. А потом выяснилось, что у ее сожителя также ВИЧ. Более того, в течение некоторого времени он уже состоял в медучреждении на учете. По закону, создавая семью, мужчина должен был предупредить о диагнозе свою подругу, однако он не сделал этого. Обиженная женщина обратилась в полицию и попросила привлечь экс-сожителя к ответственности.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В ходе дознания фигурант полностью признал свою вину и пояснил, что скрыл от сожительницы информацию о своем положительном ВИЧ-статусе, так как боялся огласки диагноза, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области подробности.

Однако страх огласки не огласил кузбассовца от ответственности: суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание: лишение свободы на два года и шесть месяцев. Правда, условно.

ИСТОЧНИК KP.RU