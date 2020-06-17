17 Июнь 2020 2020-06-17T16:08:49+03:00

Членов избирательной комиссии и волонтеров проверят на коронавирус в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В преддверии подготовки и проведения общероссийского голосования в Кузбассе сделают тесты на COVID-19 всем членам избирательной комиссии, наблюдателям и волонтерам.

О том, что тестирование на коронавирус уже началось, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Одним из первых к тестированию приступил Мариинск: здесь тестирование началось 17 июня, и в течение пяти дней планируется проверить на COVID-19 всех членов избирательной комиссии, волонтеров и наблюдателей..

- В городской поликлинике организована полная эпидемиологическая безопасность при проведении тестирования всех участников. Всего будет протестировано 284 человека, — отметила главный врач Мариинской горбольницы Маргарита Ткачева.

Всего же в Кузбассе до 22 июня обследование пройдут более 20 тысяч человек.

Отметим также, что на каждом участке голосования будут организованы пункты температурного контроля с дезинфицирующих ковриком на входе, а всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовой ручкой. Кроме того, в течение дня участок будет обрабатываться дезинфицирующими растворами.

ИСТОЧНИК KP.RU