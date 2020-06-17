Членов избирательной комиссии и волонтеров проверят на коронавирус в Кузбассе
В преддверии подготовки и проведения общероссийского голосования в Кузбассе сделают тесты на COVID-19 всем членам избирательной комиссии, наблюдателям и волонтерам.
О том, что тестирование на коронавирус уже началось, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Одним из первых к тестированию приступил Мариинск: здесь тестирование началось 17 июня, и в течение пяти дней планируется проверить на COVID-19 всех членов избирательной комиссии, волонтеров и наблюдателей..
- В городской поликлинике организована полная эпидемиологическая безопасность при проведении тестирования всех участников. Всего будет протестировано 284 человека, — отметила главный врач Мариинской горбольницы Маргарита Ткачева.
Всего же в Кузбассе до 22 июня обследование пройдут более 20 тысяч человек.
Отметим также, что на каждом участке голосования будут организованы пункты температурного контроля с дезинфицирующих ковриком на входе, а всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовой ручкой. Кроме того, в течение дня участок будет обрабатываться дезинфицирующими растворами.
ИСТОЧНИК KP.RU