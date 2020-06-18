Ненастоящими игрушками торговали в кузбасском магазине

18 Июнь 2020 2020-06-18T03:28:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Поддельных кукол продавали на одном из торговых рынков Кузбасса. Сейчас контрафакт изъяли, а предпринимателя накажут.

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции поступило сообщение: на одном из рынков Ленинска-Кузнецкого торгуют контрафактными игрушками. Специалисты провели проверку и, действительно, обнаружили сразу 20 подозрительных кукол. Позже экспертиза показала, что это – не оригиналы, а всего лишь подделка известного бренда.

- В отношении предпринимателя полицейские составили протокол по признакам правонарушения о незаконном использовании средств индивидуализации товаров, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями данной статьи, максимальной мерой наказания для юридических лиц является наложение штраф в размере до 200 000 рублей с конфискацией изъятой продукции.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU