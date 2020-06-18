За оскорбление должницы из Кузбасса коллекторы заплатят штраф

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:47:52+03:00

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Коллекторы из Санкт-Петербурга пытались выбить из должницы из Кузбасса деньги оскорблениями и угрозами. Теперь им самим придется выплачивать штраф.

Жительница Кузбасса оформила интернет-займ в микрофинансовой организации, однако вовремя вернуть деньги не смогла. Вскоре с ней стали общаться коллекторы. Вместо адекватных слов они принялись слать ей сообщения в социальных сетях - «ВКонтакте» и «Одноклассники» - в которых требовали немедленно погасить долг. В противном случае коллекторы грозили сообщить ее коллегам и родственникам о финансовой несостоятельности. При этом они не погнушались использовать выражения, унижающие честь и достоинство должницы. Тогда женщина обратилась в суд.

- По результатам рассмотрения судом дела о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическое лицо было признано виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU