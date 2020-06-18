2020-06-18T06:49:58+03:00
Общество

В Кузбассе сельхозпредприятие грубо нарушало ветеринарные требования

Это обнаружилось в ходе внеплановой проверки
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе сельхозпредприятие грубо нарушало ветеринарные требованияВ Кузбассе сельхозпредприятие грубо нарушало ветеринарные требованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе сельхозпредприятие, которое занимается выращиванием свиней, грубо нарушало ветеринарные требования. Это обнаружилось во время проверки Россельхознадзора.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области во время внеплановой проверки предприятия, работающего в деревне Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района, выявили грубые нарушения.

Так, на въезде на территорию находился не заправленный дезсредствами дезбарьер, что не позволяет проводить необходимую обработку транспорта. Также - отсутствовала убойная площадка или убойно-санитарный пункт, предназначенный для экстренного убоя животных, не оформлялись заключения ветеринарного врача на утилизацию биологических отходов, в ФГИС «Меркурий» отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы на вывоз биологических отходов с целью утилизации.

- Указанные нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, что создает угрозу жизни или здоровью людей, возникновению эпидемии, эпизоотии, - отметили в пресс-службе ведомства. - Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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