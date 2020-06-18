2020-06-18T06:54:52+03:00
Общество

Новокузнечанин выбросил кота с пятого этажа на глазах ребенка

Мужчину ждет суд
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Новокузнечанин выбросил кота с пятого этажа на глазах ребенкаНовокузнечанин выбросил кота с пятого этажа на глазах ребенкаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке мужчина на глазах ребенка выбросил кота с пятого этажа. Теперь его ждет суд за жестокое обращение с животными.

Инцидент произошел в апреле этого года. Новокузнечанин, будучи пьяным, решил отдохнуть, но обнаружил, что кот запачкал кровать. Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: «Найду, сразу убью». Когда он нашел кота, то схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа. После этого он велел ребенку спуститься вниз и принести животное обратно.

На улице девочка увидела, что кот жив, но травмирован. Вместе со старшей сестрой они увезли питомца в клинику, где врачи поставили диагноз: разрыв селезенки, геморрагическое воспаление левой почки, отек легких и гематома в области живота. Врач сообщил девочкам, что необходимо делать операцию, но есть большая вероятность того, что кот не выживет, будет мучиться и страдать. Тогда его усыпили.

Свою вину мужчина признал, пояснил, что очень разозлился на кота. Ему было предъявлено обвинение за жестокое обращение животным, совершенное в присутствии ребенка.

-Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре области. - Закон предусматривает за данное преступление наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе выписаны еще 18 пациентов с COVID-19
58 человек заболели коронавирусом в Кузбассе за минувшие сутки
Новокузнечанин выбросил кота с пятого этажа на глазах ребенка
В Кузбассе сельхозпредприятие грубо нарушало ветеринарные требования
За оскорбление должницы из Кузбасса коллекторы заплатят штраф
В Новокузнецке на три дня перекроют дороги
Ненастоящими игрушками торговали в кузбасском магазине
Членов избирательной комиссии и волонтеров проверят на коронавирус в Кузбассе
Кузбассовец заразил сожительницу страшной болезнью
В преддверии парада в честь 75-летия Победы в Кемерове перекроют движение
Сибирякам отменяют проценты по кредитам
Стали известны подробности ДТП со сгоревшим грузовиком в Кузбассе
Кузбассовца будут судить за растление маленького пасынка и кражи
Водитель сгорел заживо при ДТП в Кузбассе
Дожди с ливнями обрушатся на Кузбасс 18 июня
Едва не лопнувшей в Кузбассе электричке пообещали добавить вагонов