Новокузнечанин выбросил кота с пятого этажа на глазах ребенка

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:54:52+03:00

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В Новокузнецке мужчина на глазах ребенка выбросил кота с пятого этажа. Теперь его ждет суд за жестокое обращение с животными.

Инцидент произошел в апреле этого года. Новокузнечанин, будучи пьяным, решил отдохнуть, но обнаружил, что кот запачкал кровать. Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: «Найду, сразу убью». Когда он нашел кота, то схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа. После этого он велел ребенку спуститься вниз и принести животное обратно.

На улице девочка увидела, что кот жив, но травмирован. Вместе со старшей сестрой они увезли питомца в клинику, где врачи поставили диагноз: разрыв селезенки, геморрагическое воспаление левой почки, отек легких и гематома в области живота. Врач сообщил девочкам, что необходимо делать операцию, но есть большая вероятность того, что кот не выживет, будет мучиться и страдать. Тогда его усыпили.

Свою вину мужчина признал, пояснил, что очень разозлился на кота. Ему было предъявлено обвинение за жестокое обращение животным, совершенное в присутствии ребенка.

-Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре области. - Закон предусматривает за данное преступление наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU