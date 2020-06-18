18 Июнь 2020 2020-06-18T07:20:19+03:00

58 человек заболели коронавирусом в Кузбассе за минувшие сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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За минувшие сутки в Кузбассе резко увеличилось число заболевших коронавирусом. На утро 18 июня врачи выявили 58 новых случаев заболевания.

По данным оперативного штаба, на утро 18 июня в Кузбассе диагностировали коронавирус у 58 пациентов. Все они сейчас получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. В общей же сложности в больницах региона находятся 708 пациентом в подтвержденным COVID-19.

Одновременно с этим 18 кузбассовцев за минувшие вылечились от коронавируса и выписаны домой. Всего же с середины марта 2020 года выздоровели 442 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9165 человек, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU