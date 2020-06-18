2020-06-18T07:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе выписаны еще 18 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб опубликовал сводку на 18 июня
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе выписаны еще 18 пациентов с COVID-19В Кузбассе выписаны еще 18 пациентов с COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Как стало известно, еще 18 пациентов вылечились и выписаны домой.

За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 58 кузбассовцам. Из 18 выздоровевших человек девять – в Новокузнецке, по двое – в кемерове и Белове, еще по одному – в Калтане, Юрге, Междуреченске, Гурьевске и Яшкинском районе. Общее число выписанных из больниц составило 442 человека.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьсот восемь больных коронавирусом, - рассказали в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9165 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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