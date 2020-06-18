В Новокузнецке врач разрешал пропускать поезда с потенциально опасным грузом

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:42:02+03:00

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В Новокузнецке возбуждено уголовное дело против врача, который подозревается в служебном подлоге. Как выяснилось, он разрешал пропускать поезда с потенциально опасным грузом.

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России выяснили, что работник Новокузнецкого филиала по железнодорожному транспорту Центра гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области без осмотра давал заключения об отсутствии локальных источников ионизирующего излучения и радиационного загрязнения в металлоломе. Весной этого года на основании фиктивных документов собственники получали разрешения на перевозку груза.

Всего мужчина подозревается в семи эпизодах преступной деятельности. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».

- За совершение данного деяния установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года, - сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU