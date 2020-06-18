18 Июнь 2020 2020-06-18T09:43:58+03:00

В каком городе больше всего заболевших на утро 18 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе резко выросло за минувшие сутки. На утро 18 июня медики выявили сразу 58 новых случаев COVID-19. Связаны ли между собой эти случаи, рассказали в Роспотребнадзоре.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Новокузнецке: здесь в инфекционных стационарах оказались сразу 24 человека. Чуть меньше тех, у кого выявили COVID-19 в Кемерове - 18 человек. По два новых случая заболевания коронавирусом выявили в Междуреченске, Анжеро-Судженске, Белове и Промышленновском муниципальном округе.

По одному заболевшему на утро 18 июня оказалось в Калтане, Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Ижморском и Кемеровском муниципальных округах, а также в Новокузнецком районе.

- Несмотря на большое количество заболевших в Кемерове и Новокузнецке, речи о вспышке заболевания не идет, - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Все новые заболевшие - не связанные между собой люди.

ИСТОЧНИК KP.RU