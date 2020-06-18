МЧС Кузбасса предупреждает о граде и сильном ветре
МЧС Кузбасса предупреждает жителей об ухудшении погоды в четверг, 18 июня. В отдельных районах может пройти град и усилиться ветер.
По данным синоптиков, днем по области ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, а также град. При грозах ветер может усилиться до 18 метров в секунду.
В МЧС напоминают, что при сильном дожде, грозе, выпадении осадков в виде града по возможности стоит оставаться в помещении, а также не оставлять детей без присмотра. На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, убрать с балконов вещи, которые может унести ветром. Во время грозы необходимо отключить от сети электроприборы.
Если сильный ветер застал на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями.
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ИСТОЧНИК KP.RU