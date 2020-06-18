2020-06-18T09:46:53+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Кузбассе

Оба погибших находились в легковом автомобиле
Екатерина РОМАНОВА
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Два человека погибли в ДТП с грузовиками в КузбассеДва человека погибли в ДТП с грузовиками в КузбассеФото: Иван ВИСЛОВ
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Из-за ошибки водителя легковой автомобиль врезался сразу в два грузовых автомобиля. И сам водитель, и его пассажир погибли.

Смертельное ДТП произошло глубокой ночью в Кемеровском районе. Сотрудники полиции предварительно уже установили, что около 2.00 автомобиль «Шкода Рапид», которым управлял 55-летний водитель, выехал на полосу встречного движения. Водитель решился на обгон в зоне действия запрещающего знака.

- Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ман» с полуприцепом. После этого «Шкоду» отбросило под грузовик МАЗ с полуприцепом, двигавшийся в попутном направлении, - сообщили подробности ДТП в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате аварии от полученных травм скончались сам водитель легкового автомобиля, а также его пассажир. Сейчас стражам порядка предстоит установить все обстоятельства ДТП. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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