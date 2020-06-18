18 Июнь 2020 2020-06-18T09:49:10+03:00

26 вертолетных площадок для санавиации подготовят в Кузбассе к концу года. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

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В Кузбассе до конца года будет подготовлено 26 вертолетных площадок для санавиации. Параллельно сейчас формируются бригады, которые будут осуществлять воздушную эвакуацию пациентов.

В 2021 году Кузбасс должен войти в федеральный проект «Развитие санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение», что позволит повысить доступность медицинской помощи в отдаленных территориях. Для этого к 1 октября необходимо подготовить вертолетные площадки и подъезды к ним.

Три площадки планируется оборудовать при Кемеровском областном кардиодиспансере, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и новокузнецкой горбольнице № 1. На их строительство и оснащение из областного бюджета выделено 60 миллионов рублей.

Четыре площадки в Таштаголе, на Танае, в Междуреченске и Кемерове-Северном - это уже действующие аэродромы. Для их использования медорганизациям нужно только заключить договоры.

При районных больницах будут организованы 19 площадок, менее сложных в плане оснащения.

- Параллельно идет работа по формированию авиамедицинских бригад, которые будут осуществлять воздушную эвакуацию пациентов, - рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса. - На базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Москве обучено шесть специалистов Кемеровского центра медицины катастроф по специальности «врач, фельдшер авиамедицинской бригады», еще 10 человек пройдут подготовку осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU