Стало известно, на что потратят деньги за трансфер уроженца Кузбасса Александра Головина
Министр спорта Кузбасса Сергей Мяус рассказал, на что будут потрачены деньги за трансфер футболиста Александра Головина. Российский футбольный союз начнет переводить средства в ближайшее время.
В скором времени РФС начнет переводить средства кузбасским спортивным школам за трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Напомним, что они имеют право на компенсационные выплаты за счет того, что занимались подготовкой спортсмена. Ситуацию с распределением средств с руководством РФС обсудил министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.
- В Калтан будет направлена часть средств, этим занимается РФС. Они попросили меня о взаимодействии в части правильного их использования - допустим, в школе Осинников есть не только футбол, но и другие виды спорта. Но деньги должны идти на детско-юношеский футбол. Как поделят средства в долях, это будет происходить на основании положения ФИФА, - приводит слова Сергея Мяуса ТАСС.
Также он добавил, что средства за трансфер Александра Головина должны быть направлены на приобретение инвентаря и формы для маленьких футболистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU