Стало известно, на что потратят деньги за трансфер уроженца Кузбасса Александра Головина

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:32:03+03:00

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Министр спорта Кузбасса Сергей Мяус рассказал, на что будут потрачены деньги за трансфер футболиста Александра Головина. Российский футбольный союз начнет переводить средства в ближайшее время.

В скором времени РФС начнет переводить средства кузбасским спортивным школам за трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Напомним, что они имеют право на компенсационные выплаты за счет того, что занимались подготовкой спортсмена. Ситуацию с распределением средств с руководством РФС обсудил министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

- В Калтан будет направлена часть средств, этим занимается РФС. Они попросили меня о взаимодействии в части правильного их использования - допустим, в школе Осинников есть не только футбол, но и другие виды спорта. Но деньги должны идти на детско-юношеский футбол. Как поделят средства в долях, это будет происходить на основании положения ФИФА, - приводит слова Сергея Мяуса ТАСС.

Также он добавил, что средства за трансфер Александра Головина должны быть направлены на приобретение инвентаря и формы для маленьких футболистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU