2020-06-18T11:36:11+03:00
Происшествия

В Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейского

Тому в ответ пришлось применить оружие
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейскогоВ Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейского. Стражу порядка пришлось применить оружие.

С мая этого года полицейские разыскивали 24-летнего мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления, и установили, что он находится в районе поселка Ягуновский. По прибытии стражи порядка отыскали мужчину у его знакомых, однако просто так сдаваться в руки правосудия тот не собирался.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый решил оказать сопротивление полицейским и воспрепятствовать задержанию. Вооружившись ножом, он попытался накинуться на одного из сотрудников, которому пришлось применить в отношении злоумышленника оружие, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Раненому оказали медицинскую помощь. В дальнейшем свою вину в содеянном он признал и даже извинился перед полицейским.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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