В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции парада Победы
В центре Кемерова из-за репетиции парада Победы будет перекрыто движение транспорта. Ограничения будут действовать вечером 18 июня.
Как рассказали в администрации города, с 18.30 до 21.00 будет ограничено движение автотранспорта в районе площади Советов:
- по проспекту Советскому - от улицы 50 лет Октября до улицы Красной;
- по улице 50 лет Октября - от улицы Ноградской до площади Советов.
Также до 21.00 18 июня запрещена стоянка автотранспорта на участках:
- по улице Орджоникидзе - от улицы Островского до площади Советов по четной стороне;
- проспекту Советскому - от улицы Коломейцева до улицы Красной.
В связи с ограничением движения автотранспорта также изменится маршрут движения пассажирского транспорта, 18 июня с 18.30 до 21.00 он будет двигаться следующим образом:
- в центр города: по улице Красноармейской через улицу 50 лет Октября на проспект Советский;
- из центра города - без изменений.
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Сотрудники ЦОДД просят кемеровчан соблюдать правила дорожного движения и выбирать маршруты заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU