В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции парада Победы

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:18:15+03:00

Ограничения для автомобилистов будут действовать 18 июня

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В центре Кемерова из-за репетиции парада Победы будет перекрыто движение транспорта. Ограничения будут действовать вечером 18 июня.

Как рассказали в администрации города, с 18.30 до 21.00 будет ограничено движение автотранспорта в районе площади Советов:

- по проспекту Советскому - от улицы 50 лет Октября до улицы Красной;

- по улице 50 лет Октября - от улицы Ноградской до площади Советов.

Также до 21.00 18 июня запрещена стоянка автотранспорта на участках:

- по улице Орджоникидзе - от улицы Островского до площади Советов по четной стороне;

- проспекту Советскому - от улицы Коломейцева до улицы Красной.

В связи с ограничением движения автотранспорта также изменится маршрут движения пассажирского транспорта, 18 июня с 18.30 до 21.00 он будет двигаться следующим образом:

- в центр города: по улице Красноармейской через улицу 50 лет Октября на проспект Советский;

- из центра города - без изменений.

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Сотрудники ЦОДД просят кемеровчан соблюдать правила дорожного движения и выбирать маршруты заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU