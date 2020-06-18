2020-06-18T12:46:33+03:00
Происшествия

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства женщины в Топках

Ее приятельница смогла выжить в кровавых разборках [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Следственный комитет опубликовал видео с места убийства женщины в ТопкахСледственный комитет опубликовал видео с места убийства женщины в ТопкахФото: Олег ЗОЛОТО
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Следком Кузбасса опубликовал видео с места убийства женщины в Топках. Ее приятельнице удалось выжить.

Кровавая драма разыгралась в октябре прошлого года. В тот день 47-летний в поисках жены, с которой поругался месяцем ранее, зашел к 43-летней местной жительнице. Та пояснила, что женщину не видела, и предложила гостю составить ей и ее подруге компанию в употреблении спиртного. Мужчина остался, но пить не стал.

Во время застолья речь зашла о супруге обвиняемого. Женщины уверяли, что они ведет аморальный образ жизни и изменят мужу. При этом и его самого она оскорбили нецензурной бранью.

Обвиняемый разозлился и несколько раз ударил хозяйку ножом, однако та успела выбежать из дома. Ее подруге повезло меньше. Женщина попыталась спрятаться в бане, но злоумышленник настиг ее и также несколько раз ударил ножом. От полученных повреждений женщина скончалась. После этого гость поджег кровать в доме и скрылся.

В это время хозяйка жилища смогла добраться до соседей, те вызвали полицию и скорую помощь, а затем и пожарных, поскольку заметили, что дом горит.

-Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили тело 29-летней женщины со следами насильственной смерти, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области. - Подозреваемый был задержан спустя несколько дней в Алтайском крае, где он скрывался у родственников.

Проведенная ему экспертиза показала, что в момент убийство он полностью отдавал отчет своим действиям. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Оперативное видео по факту покушения на убийство 2 женщин в городе Топки.Видео: СУ СК России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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