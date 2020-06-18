Кемеровчанин ходил по клубам и крал чужие телефоны

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:43:47+03:00

За криминальное развлечение он на пять лет лишится свободы

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Молодой житель областного центра не смог удержаться от соблазна и не украсть мобильный телефон в ночном клубе. Позже выяснилось, что делает он это не в первый раз.

В феврале 2020 года кемеровчанка отдыхала в одном из городских кафе. В какой-то момент она ушла на танцпол, а свой телефон оставила на столике. Когда горожанка вернулась, гаджета стоимостью около 10 тысяч рублей уже не было. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка вскоре смогли установить личность и задержать подозреваемого - 24-летнего кемеровчанина. В тот вечер он также был в кафе, однако пришел туда не отдыхать, а красть оставленные без присмотра вещи. Более того, мужчина пришел в это же кафе через несколько дней и украл еще один телефон у отдыхавшего там гостя. В этот раз он выбрал гаджет подороже - стоимостью примерно 25 тысяч рублей.

Оба телефона похититель сдал в ломбард - там-то их и обнаружили стражи порядка. Гаджеты вернули владельцам, а вот предприимчивому кемеровчанину придется ответить за свои поступки.

- В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU