В Кемерове по требованию прокуратуры отремонтировали разбитый двор

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:00:00+03:00

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В Кемерове после вмешательства прокуратуры был отремонтирован двор многоквартирного дома. Территория несколько месяцев оставалась неблагоустроенной после проведения ремонтных работ.

В июне прокуратура Центрального района провела проверку после обращения одной из жительниц. Было установлено, что еще в ноябре 2019 года управляющая компания провела ремонтные работы по замене выпуска канализации подъезда по улице Ноградская, 2. Благоустройство дворовой территории после проведения работ выполнено не было, ямы не засыпали надлежащим образом, не уложили асфальт.

- Работы по восстановлению благоустройства и дорожного покрытия необходимо начинать сразу после засыпки траншей и котлованов и заканчивать на дорогах, улицах, тротуарах, скверах, в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение суток, а в иных местах - в течение трех суток, - отметили в областном ведомстве.

В связи с этим прокурор потребовал от руководителя УК устранить нарушения. Сейчас двор приведен в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU