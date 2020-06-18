18 Июнь 2020 2020-06-18T15:12:42+03:00

Он способен пропускать до 10 тысяч автомобилей в сутки

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В Кемерове завершается ремонт участка проспекта Советского от улицы Мичурина до улицы 50 лет Октября. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в администрации города, пропускная способность участка достигает 10 тысяч автомобилей в сутки. Дорога задействована в пропуске трафика в промышленную часть Заводского района из Центрального, Ленинского, Рудничного и других районов областного центра.

На отремонтированном участке заменили асфальт, бортовой камень и отремонтировали тротуар. Он завершил реновацию магистральных дорог квартала в границах проспекта Советского, улицы 50 лет Октября и улицы Мичурина.

Также сейчас в завершающей стадии находится еще один участок Советского проспекта – от улицы Карболитовской до проспекта Кузнецкого.

ИСТОЧНИК KP.RU