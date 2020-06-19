Быкова из Шишкина разыскивают в Кузбассе

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:37:31+03:00

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В последний майский день в кузбасском поселке пропал 50-летний мужчина. В регионе идут поиски пропавшего.

Александр Быков - житель поселка Шишкино Топкинского района. 31 мая его видели в последний раз. В тот день он вышел из дома и ушел неизвестно куда. С тех пор его разыскивают родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Есть подозрение, что мужчина мог отправиться в любой из кузбасских городов.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в темно-синий пиджак, серые спортивные штаны.

Особые приметы: носит усы.

Если вам известно местонахождение кузбассовца или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU