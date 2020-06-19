Новокузнечанка опорочила честь и репутацию управляющей ТСЖ

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:44:30+03:00

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Жительница одного из многоквартирных домов города Новокузнецка распускала слухи о том, что управляющая их ТСЖ нечиста на руку. Теперь женщине придется в письменном виде извиниться перед управляющей.

Новокузнечанка вместе с инициативной группой устроила настоящую травлю управляющей ТСЖ. Они распечатали извещения, в которых призывали всех прийти на внеочередное собрание. Речь на собрании должна была идти о том, что управляющая якобы превышает свои полномочия: совершает мошеннические действия в финансово-хозяйственной деятельности, завышает тарифы по содержанию жилья без согласования с собственниками. Позже управляющей пришло уведомление об отстранении от должности.

Информация о мошенничестве оказалась ложной - это доказала прокуратура, куда обратилась за помощью управляющая ТСЖ. А вот честь, достоинство и деловая репутация оказались опорочены. Теперь инициатору травли придется отвечать за свои слова и поступки.

- Центральный районный суд Новокузнецка обязал гражданку в печатном виде опровергнуть сведения о том, что управляющая превышает свои полномочия, совершает мошеннические действия в финансово-хозяйственной деятельности, а также завышает тарифы по содержанию жилья без согласования с собственниками , передав такое опровержение всем жильцам дома, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Жительнице дома не осталось ничего иного, как признать неправоту, оплатить исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей и письменно извиниться. Распечатанное опровержение слухов о мошенничестве управляющей ТСЖ клеветница передала всем жильцам дома.

ИСТОЧНИК KP.RU