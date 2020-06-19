МЧС: вероятность выпадения града в Кузбассе сохраняется 19 июня

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:45:32+03:00

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МЧС Кузбасса предупреждает, что в пятницу, 19 июня, по области будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления. В частности, остается вероятность выпадения града.

По данным синоптиков, в последний рабочий день на территории области ожидаются кратковременные дожди, днем местами сильные, а также грозы и град.

В МЧС напоминают, что при сильном дожде, грозе, выпадении осадков в виде града по возможности стоит оставаться в помещении, а также не оставлять детей без присмотра. На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, убрать с балконов вещи, которые может унести ветром. Во время грозы необходимо отключить от сети электроприборы.

Если сильный ветер застал на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU