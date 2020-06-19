2020-06-19T06:46:40+03:00
Общество

В Прокопьевске задержали стрелявшего мужчину

Как выяснилось, он находится в федеральном розыске
Мария КОЛОСОВА
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В Прокопьевске задержали стрелявшего мужчинуВ Прокопьевске задержали стрелявшего мужчинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Прокопьевске задержан мужчина, который стрелял в воздух. Как выяснилось, дебошир находится в федеральном розыске.

Днем во время патрулирования экипаж Росгвардии обнаружил рядом с общежитием на улице Петренко двух конфликтующих граждан. В какой-то момент один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух.

Дебошира обезоружили и задержали. Как выяснилось, это был ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель, который к тому же в тот момент был пьян. В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что мужчина находится в федеральном розыске, поскольку скрывался от суда как подсудимый.

- По предварительной информации, между разыскиваемым и его 33-летним приятелем произошла ссора, переросшая в потасовку. Предметом, из которого произвел выстрел задержанный, оказался сигнальный пистолет, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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