61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе
Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по сиутации с коронавирусом на утро 19 июня. Согласно официальным данным, диагноз подтвердился еще у 61 человека.
Сейчас все заболевшие находятся в больницах и получают необходимое лечение.
Также восемь пациентов были выписаны, их тесты показали отрицательные результаты. Всего от COVID-19 выздоровели 450 человек.
- В инфекционных больницах Кузбасса 761 больной коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8904 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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