19 Июнь 2020 2020-06-19T07:42:01+03:00

61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по сиутации с коронавирусом на утро 19 июня. Согласно официальным данным, диагноз подтвердился еще у 61 человека.

Сейчас все заболевшие находятся в больницах и получают необходимое лечение.

Также восемь пациентов были выписаны, их тесты показали отрицательные результаты. Всего от COVID-19 выздоровели 450 человек.

- В инфекционных больницах Кузбасса 761 больной коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8904 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU