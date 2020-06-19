2020-06-19T07:44:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше всего случаев коронавируса на 19 июня обнаружено в Кемерове

В областном центре за минувшие сутки заболели 27 человек
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Больше всего случаев коронавируса на 19 июня выявлено в КемеровоБольше всего случаев коронавируса на 19 июня выявлено в Кемерово
Изменить размер текста:

В Кемерове на утро 19 июня диагностировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель среди территорий за сутки.

Как сообщили в оперативном штабе области, на утро пятницы был выявлен 61 заболевший.

- В Кемерове - 27, в Междуреченске - 15, в Новокузнецке - 10, двое заболевших в Новокузнецком районе, еще по одному - в Березовском, Калтане, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Беловском и Мариинском районах.

Напомним, что общее число заболевших на данный момент достигло 1218. Под наблюдением медиков находится 761 человек, семь умерли ранее и 450 уже выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 19 июня. Согласно официальным данным, диагноз подтвердился еще у 61 человека.(подробности)

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 июня: 61 заболел, 8 вылечились

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы продолжаем рассказывать последние новости о том, что волнует всех жителей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей
В Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерла
Фуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе
За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения
Достигнута договоренность об увеличении вагонов в электричке из Междуреченска
В горах Шерегеша заблудилась семья туристов с детьми
Больше всего случаев коронавируса на 19 июня обнаружено в Кемерове
61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе
В Прокопьевске задержали стрелявшего мужчину
МЧС: вероятность выпадения града в Кузбассе сохраняется 19 июня
Новокузнечанка опорочила честь и репутацию управляющей ТСЖ
Границы Кемерова могут измениться
Быкова из Шишкина разыскивают в Кузбассе
В Кемерове завершается ремонт участка проспекта Советского
В Кемерове по требованию прокуратуры отремонтировали разбитый двор
Кемеровчанин ходил по клубам и крал чужие телефоны
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства женщины в Топках
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции парада Победы
В Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейского
Стало известно, на что потратят деньги за трансфер уроженца Кузбасса Александра Головина
26 вертолетных площадок для санавиации подготовят в Кузбассе к концу года