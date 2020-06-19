Больше всего случаев коронавируса на 19 июня обнаружено в Кемерове

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:44:24+03:00

Больше всего случаев коронавируса на 19 июня выявлено в Кемерово

В областном центре за минувшие сутки заболели 27 человек

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В Кемерове на утро 19 июня диагностировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель среди территорий за сутки.

Как сообщили в оперативном штабе области, на утро пятницы был выявлен 61 заболевший.

- В Кемерове - 27, в Междуреченске - 15, в Новокузнецке - 10, двое заболевших в Новокузнецком районе, еще по одному - в Березовском, Калтане, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Беловском и Мариинском районах.

Напомним, что общее число заболевших на данный момент достигло 1218. Под наблюдением медиков находится 761 человек, семь умерли ранее и 450 уже выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU