Больше всего случаев коронавируса на 19 июня обнаружено в Кемерове
В Кемерове на утро 19 июня диагностировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель среди территорий за сутки.
Как сообщили в оперативном штабе области, на утро пятницы был выявлен 61 заболевший.
- В Кемерове - 27, в Междуреченске - 15, в Новокузнецке - 10, двое заболевших в Новокузнецком районе, еще по одному - в Березовском, Калтане, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Беловском и Мариинском районах.
Напомним, что общее число заболевших на данный момент достигло 1218. Под наблюдением медиков находится 761 человек, семь умерли ранее и 450 уже выписаны из больниц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе
Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 19 июня. Согласно официальным данным, диагноз подтвердился еще у 61 человека.(подробности)
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 июня: 61 заболел, 8 вылечились
Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы продолжаем рассказывать последние новости о том, что волнует всех жителей. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»