В горах Шерегеша заблудилась семья туристов с детьми
В горах у поселка Шерегеш заблудилась семья туристов. Из-за тумана они не смогли найти дорогу к своей машине.
В пресс-службе областного Агентства по защите населения и территории рассказали, как проходила спасательная операция.
- Таштагольский поисково-спасательный отряд выезжал по сигналу, который поступил 18 июня, приблизительно в 14.50, - сообщили подробности в ведомстве. - Семья из Кемерова - родители и двое детей - отдыхали в поселке Шерегеш, в лесном массиве на горе Зеленой, и заблудились в тумане, сами выйти не смогли, поэтому наши спасатели выдвинулись на поиски.
Операция длилась несколько часов, в результате семью нашли и вывели из леса, проводив до их машины.
ИСТОЧНИК KP.RU