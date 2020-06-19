В горах Шерегеша заблудилась семья туристов с детьми

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:14:21+03:00

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В горах у поселка Шерегеш заблудилась семья туристов. Из-за тумана они не смогли найти дорогу к своей машине.

В пресс-службе областного Агентства по защите населения и территории рассказали, как проходила спасательная операция.

- Таштагольский поисково-спасательный отряд выезжал по сигналу, который поступил 18 июня, приблизительно в 14.50, - сообщили подробности в ведомстве. - Семья из Кемерова - родители и двое детей - отдыхали в поселке Шерегеш, в лесном массиве на горе Зеленой, и заблудились в тумане, сами выйти не смогли, поэтому наши спасатели выдвинулись на поиски.

Операция длилась несколько часов, в результате семью нашли и вывели из леса, проводив до их машины.

ИСТОЧНИК KP.RU