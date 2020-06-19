19 Июнь 2020 2020-06-19T08:44:23+03:00

Достигнута договоренность об увеличении вагонов в электричке из Междуреченска. Фото: Администрация Междуреченска/ vk.com

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Достигнута договоренность об увеличении числа вагонов в электричке Междуреченск - Бискамжа. Об этом сообщает администрация города на своей официальной странице в соцсетях.

Напомним, что в минувшие выходные не все желающие попасть в район Поднебесных Зубьев смогли это сделать. Десятки туристов просто остались на перроне из-за того, что не смогли попасть в переполненную электричку.

Компания «Краспригород» совместно с министерством транспорта Кузбасса приняла решение об увеличении числа вагонов.

Так, с 19 июня и далее по пятницам, субботам и воскресеньям в составе электропоезда Бискамжа - Междуреченск будет 10 вагонов (вместо 6-8 в будние дни). Отправление из Бискамжи - в 13.56, прибытие в Междуреченск - в 17.20.

В электропоезде Междуреченск - Бискамжа, отправляющемся в 7.40 и прибывающим на конечную станцию в 10.58, также будет 10 вагонов - по субботам, воскресеньям и понедельникам.

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В минувшие выходные желающие попасть в район Поднебесных Зубьев не смогли сделать этого: электричка оказалась переполненной, и часть пассажиров попросту осталась на перроне. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU