19 Июнь 2020 2020-06-19T09:08:07+03:00

За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской области.

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В Кузбассе с начала года жители получили 600 тысяч рублей как вознаграждение за незаконное оружие. Они добровольно сдали правоохранителям ружья, обрезы и боеприпасы.

В Кемерове военнослужащие Росгвардии уничтожили около 2600 незаконных стволов. Этот арсенал добровольно выдали жители области в рамках профилактической операции «Оружие».

- В ходе первого этапа росгвардейцы на специальном оборудовании привели в негодность травматические пистолеты, ружья и другие образцы стрелкового оружия. На заключительной стадии переработанный арсенал отправят на переплавку на одно из кузбасских металлургических предприятий, - сообщили в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

Также на полигоне было уничтожено около 20 тысяч боеприпасов с помощью накладного заряда.

В ведомстве добавили, что всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 106 единиц незаконного оружия. По предварительной оценке, общий размер вознаграждения гражданам составляет 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU