2020-06-19T09:08:07+03:00
Общество

За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения

Люди добровольно сдавали ружья, обрезы и боеприпасы
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской области.За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В Кузбассе с начала года жители получили 600 тысяч рублей как вознаграждение за незаконное оружие. Они добровольно сдали правоохранителям ружья, обрезы и боеприпасы.

В Кемерове военнослужащие Росгвардии уничтожили около 2600 незаконных стволов. Этот арсенал добровольно выдали жители области в рамках профилактической операции «Оружие».

- В ходе первого этапа росгвардейцы на специальном оборудовании привели в негодность травматические пистолеты, ружья и другие образцы стрелкового оружия. На заключительной стадии переработанный арсенал отправят на переплавку на одно из кузбасских металлургических предприятий, - сообщили в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

Также на полигоне было уничтожено около 20 тысяч боеприпасов с помощью накладного заряда.

В ведомстве добавили, что всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 106 единиц незаконного оружия. По предварительной оценке, общий размер вознаграждения гражданам составляет 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей
В Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерла
Фуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе
За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения
Достигнута договоренность об увеличении вагонов в электричке из Междуреченска
В горах Шерегеша заблудилась семья туристов с детьми
Больше всего случаев коронавируса на 19 июня обнаружено в Кемерове
61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе
В Прокопьевске задержали стрелявшего мужчину
МЧС: вероятность выпадения града в Кузбассе сохраняется 19 июня
Новокузнечанка опорочила честь и репутацию управляющей ТСЖ
Границы Кемерова могут измениться
Быкова из Шишкина разыскивают в Кузбассе
В Кемерове завершается ремонт участка проспекта Советского
В Кемерове по требованию прокуратуры отремонтировали разбитый двор
Кемеровчанин ходил по клубам и крал чужие телефоны
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства женщины в Топках
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции парада Победы
В Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейского
Стало известно, на что потратят деньги за трансфер уроженца Кузбасса Александра Головина
26 вертолетных площадок для санавиации подготовят в Кузбассе к концу года