За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения
В Кузбассе с начала года жители получили 600 тысяч рублей как вознаграждение за незаконное оружие. Они добровольно сдали правоохранителям ружья, обрезы и боеприпасы.
В Кемерове военнослужащие Росгвардии уничтожили около 2600 незаконных стволов. Этот арсенал добровольно выдали жители области в рамках профилактической операции «Оружие».
- В ходе первого этапа росгвардейцы на специальном оборудовании привели в негодность травматические пистолеты, ружья и другие образцы стрелкового оружия. На заключительной стадии переработанный арсенал отправят на переплавку на одно из кузбасских металлургических предприятий, - сообщили в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.
Также на полигоне было уничтожено около 20 тысяч боеприпасов с помощью накладного заряда.
В ведомстве добавили, что всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 106 единиц незаконного оружия. По предварительной оценке, общий размер вознаграждения гражданам составляет 600 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU