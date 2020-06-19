Фуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе
В Кузбассе в результате аварии на трассе фуре оторвало кабину. ДТП с участием большегруза и КаМАЗа произошло в ночь на пятницу, 19 июня.
Кадрами дорожно-транспортного происшествия поделились в соцсетях очевидцы.
«Трасса Юрга - Томск. Между Варюхино и Зеледеево! 3.30 утра. Говорят, что все живы», - написал автор поста.
На кадрах видно, что огромная фура завалилась на бок и растянулась на трассе, частично перекрыв одну из полос движения.
На месте ДТП работают правоохранители и спецслужбы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фуре оторвало кабину в результате ДТП на трассе в Кузбассе.Видео: "Инцидент Кузбасс"/ vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU