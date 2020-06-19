2020-06-19T09:29:44+03:00
Происшествия

Фуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе

ДТП произошло в ночь на 19 июня [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Фуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ vk.comФуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе. Фото: "Инцидент Кузбасс"/ vk.com
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В Кузбассе в результате аварии на трассе фуре оторвало кабину. ДТП с участием большегруза и КаМАЗа произошло в ночь на пятницу, 19 июня.

Кадрами дорожно-транспортного происшествия поделились в соцсетях очевидцы.

«Трасса Юрга - Томск. Между Варюхино и Зеледеево! 3.30 утра. Говорят, что все живы», - написал автор поста.

На кадрах видно, что огромная фура завалилась на бок и растянулась на трассе, частично перекрыв одну из полос движения.

На месте ДТП работают правоохранители и спецслужбы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фуре оторвало кабину в результате ДТП на трассе в Кузбассе.Видео: "Инцидент Кузбасс"/ vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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