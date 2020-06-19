В Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерла
Следствием проводится проверка по факту смерти 15-летней девочки. Школьница надышалась газом из баллона.
В пятницу, 19 июня, в 4.25, в полицию поступило сообщение о смерти 15-летней девочки в Мариинске. Как было установлено, потерпевшая вдыхала газ из баллона, от чего ей стало плохо. Это увидел один из проезжавших мимо автомобилистов и вызвал полицейских. Позже медики констатировали смерть подростка.
- По предварительной информации, ранее девочка на профилактическом учете не состояла, воспитывалась матерью. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели подростка, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
Сейчас все обстоятельства, в том числе причина смерти девочки, устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU