2020-06-19T09:31:35+03:00
Происшествия

В Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерла

По данному факту следствием проводится проверка
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерлаВ Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерлаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следствием проводится проверка по факту смерти 15-летней девочки. Школьница надышалась газом из баллона.

В пятницу, 19 июня, в 4.25, в полицию поступило сообщение о смерти 15-летней девочки в Мариинске. Как было установлено, потерпевшая вдыхала газ из баллона, от чего ей стало плохо. Это увидел один из проезжавших мимо автомобилистов и вызвал полицейских. Позже медики констатировали смерть подростка.

- По предварительной информации, ранее девочка на профилактическом учете не состояла, воспитывалась матерью. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели подростка, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства, в том числе причина смерти девочки, устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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