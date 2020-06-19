Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:41:22+03:00

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По итогам 5 месяцев 2020 года чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила 3,0 миллиарда рублей. Чистый процентный и комиссионный доход вырос на 3,2 процента относительно 5 месяцев 2019 года и составил 36,2 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением объемов кредитования.

Суммарный кредитный портфель Банка за отчетный период увеличился на 4,1 процента и на 01.06.2020 составил 2 триллиона 435 миллиардов рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 1 триллион 968 миллиардов рублей (увеличение на 4,7 процента), физических лиц – 467 миллиарда рублей (увеличение на 1,3 процента).

Объем привлеченных средств населения на 01 июня 2020 составил 1,2 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 3 процента.

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