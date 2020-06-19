2020-06-19T09:41:22+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей

Суммарный кредитный портфель Банка за отчетный период увеличился на 4,1 процента
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 5 месяцев 2020 года чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила 3,0 миллиарда рублей. Чистый процентный и комиссионный доход вырос на 3,2 процента относительно 5 месяцев 2019 года и составил 36,2 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением объемов кредитования.

Суммарный кредитный портфель Банка за отчетный период увеличился на 4,1 процента и на 01.06.2020 составил 2 триллиона 435 миллиардов рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 1 триллион 968 миллиардов рублей (увеличение на 4,7 процента), физических лиц – 467 миллиарда рублей (увеличение на 1,3 процента).

Объем привлеченных средств населения на 01 июня 2020 составил 1,2 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 3 процента.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей
В Кузбассе 15-летняя девочка подышала газом из баллона и умерла
Фуре оторвало кабину в результате аварии на трассе в Кузбассе
За сданное оружие кузбассовцы получили 600 тысяч рублей вознаграждения
Достигнута договоренность об увеличении вагонов в электричке из Междуреченска
В горах Шерегеша заблудилась семья туристов с детьми
Больше всего случаев коронавируса на 19 июня обнаружено в Кемерове
61 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе
В Прокопьевске задержали стрелявшего мужчину
МЧС: вероятность выпадения града в Кузбассе сохраняется 19 июня
Новокузнечанка опорочила честь и репутацию управляющей ТСЖ
Границы Кемерова могут измениться
Быкова из Шишкина разыскивают в Кузбассе
В Кемерове завершается ремонт участка проспекта Советского
В Кемерове по требованию прокуратуры отремонтировали разбитый двор
Кемеровчанин ходил по клубам и крал чужие телефоны
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства женщины в Топках
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции парада Победы
В Кузбассе пьяный мужчина накинулся с ножом на полицейского
Стало известно, на что потратят деньги за трансфер уроженца Кузбасса Александра Головина
26 вертолетных площадок для санавиации подготовят в Кузбассе к концу года