Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:28:04+03:00

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Жителям Новокузнецка запретят ходить по Запсибовскому мосту. Ограничения начнут действовать с 22 июня.

Об ограничении пешеходного движения по мосту сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства администрации Новокузнецка. В ведомстве попросили жителей обратить внимание, что для обеспечения безопасности пешеходов движение по мосту через реку Томь (проспект Строителей - Заводское шоссе) с 22 июня будет ограничено.

Проход по мосту со стороны железнодорожного пути будет временно запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU