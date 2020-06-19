2020-06-19T10:28:04+03:00
Общество

Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту

Ограничение начнет действовать с 22 июня
Мария КОЛОСОВА
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Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту. Фото: Администрация НовокузнецкаНовокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту. Фото: Администрация Новокузнецка
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Жителям Новокузнецка запретят ходить по Запсибовскому мосту. Ограничения начнут действовать с 22 июня.

Об ограничении пешеходного движения по мосту сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства администрации Новокузнецка. В ведомстве попросили жителей обратить внимание, что для обеспечения безопасности пешеходов движение по мосту через реку Томь (проспект Строителей - Заводское шоссе) с 22 июня будет ограничено.

Проход по мосту со стороны железнодорожного пути будет временно запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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