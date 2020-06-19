Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту
Ограничение начнет действовать с 22 июня
Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту. Фото: Администрация Новокузнецка
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Жителям Новокузнецка запретят ходить по Запсибовскому мосту. Ограничения начнут действовать с 22 июня.
Об ограничении пешеходного движения по мосту сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства администрации Новокузнецка. В ведомстве попросили жителей обратить внимание, что для обеспечения безопасности пешеходов движение по мосту через реку Томь (проспект Строителей - Заводское шоссе) с 22 июня будет ограничено.
Проход по мосту со стороны железнодорожного пути будет временно запрещен.
ИСТОЧНИК KP.RU