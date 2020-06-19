В Кемерове праздничный фейерверк впервые запустят с воды
В Кемерове 24 июня, в день проведения парада Победы, состоится праздничный фейерверк. Впервые он будет запущен не с Университетского моста, а с воды.
Министерство культуры Кузбасса опубликовало план праздничных мероприятий на 22, 23 и 24 июня. Парад Победы станет завершающей частью трехдневного праздника, призванного отдать дань уважения ветеранам и труженикам тыла.
Начнется праздник с торжественного шествия. Весь день с самого утра в районе парка Победы будет работать выставка военной и ретротехники. В рамках автомобильного флешмоба его участники выстроят свои автомобили на площади Московской в форме цифры «75», а после над нею же совершат прыжок парашютисты с копией Знамени Победы.
С концертами по городу в этот день будут ездить шесть фронтовых бригад. А завершится все в световым шоу на площади у Дворца молодежи и праздничным салютом, который, к слову, будет запущен с воды. Для этого на Томи установят понтон, точное место которого пока не называется из соображений безопасности.
Полную программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU