Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15 процентов от стоимости недвижимости

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:51:28+03:00

Оформить ипотеку с господдержкой можно по льготной ставке 6,4 процента годовых до 1 ноября 2020 года

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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20 процентов до 15 процентов от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4 процента годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1 процента годовых.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

- С момента запуска ипотеки с господдержкой — менее чем за 2 месяца, уже около 200 семей в Кемеровской области оформили ипотеку по льготной ставке 6,4 процента, - говорит заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина, - Снижение первоначального взноса сделает льготную ипотеку ещё более доступной для населения.

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4 процента годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

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