Кузбассовец задушил бригадира стройки за невыданный аванс
В Кузбассе мужчина задушил бригадира стройки за то, что тот не выдал ему аванс. Через два дня злоумышленник сам пришел в полицию.
В ноябре прошлого года 47-летний житель Белова, подрабатывающий на местной стройке, пришел к бригадиру и попросил выдать ему аванс. Мужчина отдал часть суммы, а за остальным попросил вечером зайти к нему домой.
Когда обвиняемый пришел, то вместе с хозяином они решили распить спиртное. Во время застолья бригадир отказался выдать оставшуюся сумму, мотивируя это тем, что гость мало работает. Мужчина на такое замечание разозлился и сначала ударил бригадира бутылкой по голове, а затем задушил.
- Через два дня мужчина сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном им убийстве. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции действительно обнаружили тело хозяина жилища с признаками насильственной смерти и вызвали следственную группу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.
Экспертиза признала задержанного полностью вменяемым, теперь его ждет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU