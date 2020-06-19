Кузбассовец задушил бригадира стройки за невыданный аванс

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:29:01+03:00

Через два дня он сам сдался полицейским

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В Кузбассе мужчина задушил бригадира стройки за то, что тот не выдал ему аванс. Через два дня злоумышленник сам пришел в полицию.

В ноябре прошлого года 47-летний житель Белова, подрабатывающий на местной стройке, пришел к бригадиру и попросил выдать ему аванс. Мужчина отдал часть суммы, а за остальным попросил вечером зайти к нему домой.

Когда обвиняемый пришел, то вместе с хозяином они решили распить спиртное. Во время застолья бригадир отказался выдать оставшуюся сумму, мотивируя это тем, что гость мало работает. Мужчина на такое замечание разозлился и сначала ударил бригадира бутылкой по голове, а затем задушил.

- Через два дня мужчина сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном им убийстве. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции действительно обнаружили тело хозяина жилища с признаками насильственной смерти и вызвали следственную группу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Экспертиза признала задержанного полностью вменяемым, теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU