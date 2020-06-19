Не дожидаясь бури: Сбербанк и BI.ZONE оценили влияние киберпреступности на экономику

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:49:46+03:00

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18 июня 2020 года было опубликовано ежегодное аналитическое исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури», подготовленное экспертами Сбербанка и компании BI.ZONE.

Это уже третий аналитический материал из серии ежегодных исследований киберугроз современности. Два предыдущих были посвящены вызовам цифровизации и наиболее популярным кибератакам. Центральной темой нового исследования стали основные тенденции развития цифровых угроз и вызовов защиты организаций, возникших в том числе в результате кризиса из-за пандемии.

- 2020 год изменил жизнь сотен миллионов людей. Цифровизация ускоряется и риски растут —мы начинаем все больше зависеть от цифровых каналов связи, и шансы киберкризиса многократно возрастают. Поэтому наше третье исследование мы назвали “Не дожидаясь бури”, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, - В нем мы анализируем тренды существующих и новых угроз, а также предлагаем читателям прикладные инструменты для оценки киберустойчивости бизнеса и рекомендации, как защитить себя и своих клиентов в новых условия.

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Партнерский материал.