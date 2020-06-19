2020-06-19T13:03:35+03:00
Общество

В Кемерове и Новокузнецке появятся памятники врачам

А региональным больницам присвоят звания выдающихся медиков
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове и Новокузнецке появятся памятники врачам. Фото: Пресс-служба АПКВ Кемерове и Новокузнецке появятся памятники врачам. Фото: Пресс-служба АПК
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Больницам Кузбасса присвоят имена выдающихся врачей региона, а в Кемерове и Новокузнецке установят памятники медикам. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В преддверии Дня медработника глава региона посетил госпиталь ветеранов в Кемерове, на базе которого развернуто резервное отделение областного онкодиспансера, где ознакомился с работой двух медицинских служб - стационара госпиталя и онкологической службы.

- В очередной раз убедился, что кузбасские медики - это команда единомышленников, объединенная одной целью - спасти жизнь пациентам в любой ситуации. Мы хотим поддержать врачей, медсестер, лаборантов и всех, кто работает в медицине, поэтому поставим памятники в их честь, присвоим медучреждениям имена лучших кузбасских врачей. Где и когда установят памятники, как они будут выглядеть, решим вместе с медицинским сообществом, коллегиально, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор осмотрел резервное отделение онкодиспансера, где пациенты получают непрерывные плановые процедуры химиотерапии. Госпиталь предоставил для резервного отделения помещения на двух этажах, чтобы обеспечить работу онкологического диспансера в условиях противоэпидемических ограничений. Медики работают так уже полтора месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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