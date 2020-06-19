Кузбасс накроет сильным ливнем

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:46:47+03:00

Погода в субботу не порадует

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В Кузбассе в ночь на субботу, 20 июня по восточным районам ожидаются сильные ливни. Об этом предупреждает МЧС.

Как в свою очередь сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра, в ночь на субботу по области ожидается +6…+11 градусов, днем потеплеет до +13…+18 градусов, местами до +23. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров.

Прогнозируется переменная облачность, ночью небольшие и умеренные, по восточным районам местами сильные дожди, днем местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туманы и дымка.

В Кемерове ночью 20 июня будет +7…+9 градусов, днем +14…+16. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU