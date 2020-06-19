Прокуратура рассказал подробности смерти 15-летней девочки в Мариинске

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:05:31+03:00

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Прокуратура Кузбасса рассказала подробности смерти 15-летней девочки В Мариинске. По данному факту организована проверка.

Напомним, что 19 июня в 4.25 поступило сообщение о смерти подростка. Девочку, предположительно надышавшуюся газом из баллона, обнаружил проезжавший мимо автомобилист и вызвал полицию.

Как сообщили в прокуратуре, тело было обнаружено возле здания торгово-развлекательного комплекса «Волна» на улице Ленина.

-Будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части осуществления в отношении несовершеннолетней и семьи, в которой она проживала, профилактической работы, - сообщили в областном ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также на контроле прокуратуры находится проверка, проводима Следственным комитетом Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU