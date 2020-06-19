2020-06-19T17:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе продлен режим повышенной готовности до 28 июня

Распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе продлен режим повышенной готовности до 28 июняВ Кузбассе продлен режим повышенной готовности до 28 июняФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил действия режима повышенной готовности в регионе до 28 июня. Распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса в пятницу, 19 июня.

Согласно документу снимается очередной ряд ограничительных мер. Например, разрешено возобновить работу выставочным центрам и выставочным залам, находящимся в ведении Министерства культуры.

Смогут продолжить работу хореографические (танцевальные) студии и кружки.

Кроме того, учреждения образования Кузбасса возобновляют программы профессионального обучения для безработных граждан, занятия должны проходить в группах численностью не более 10 человек.

А фитнес центра теперь можно работать с 50-процентной загрузкой, а не 25-процентной, как было раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе продлен режим повышенной готовности до 28 июня
Прокуратура рассказал подробности смерти 15-летней девочки в Мариинске
Кузбасс накроет сильным ливнем
Видео: кемеровский адвокат избил полицейского
Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»
Кузбасский заповедник просит помочь еноту Тимоше
В Кемерове и Новокузнецке появятся памятники врачам
Не дожидаясь бури: Сбербанк и BI.ZONE оценили влияние киберпреступности на экономику
Кузбассовец задушил бригадира стройки за невыданный аванс
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15 процентов от стоимости недвижимости
В Кемерове спасли 4-месячного младенца, который сам не мог дышать
В Кемерове праздничный фейерверк впервые запустят с воды
Новокузнечанам запретят ходить по Запсибовскому мосту
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 миллиарда рублей