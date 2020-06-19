В Кузбассе продлен режим повышенной готовности до 28 июня
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил действия режима повышенной готовности в регионе до 28 июня. Распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса в пятницу, 19 июня.
Согласно документу снимается очередной ряд ограничительных мер. Например, разрешено возобновить работу выставочным центрам и выставочным залам, находящимся в ведении Министерства культуры.
Смогут продолжить работу хореографические (танцевальные) студии и кружки.
Кроме того, учреждения образования Кузбасса возобновляют программы профессионального обучения для безработных граждан, занятия должны проходить в группах численностью не более 10 человек.
А фитнес центра теперь можно работать с 50-процентной загрузкой, а не 25-процентной, как было раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»