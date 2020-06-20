Следком Кузбасса сообщил о завершении поисков пропавшей 16-летней девушки
Следственный комитет Кузбасса сообщил о завершении поиском пропавшей неделю назад 16-летней девушки. По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 12 июня в Прокопьевске девочка вышла с опекуном из отдела полиции и убежала в неизвестном направлении. В целях установления всех обстоятельств исчезновения школьницы следователями было возбуждено уголовное дело.
В результате 19 июня она была обнаружена в Новосибирской области.
-В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения подростка. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU