2020-06-20T04:09:50+03:00
Общество

Следком Кузбасса сообщил о завершении поисков пропавшей 16-летней девушки

По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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Следком Кузбасса сообщил о завершении поисков пропавшей 16-летней девушкиСледком Кузбасса сообщил о завершении поисков пропавшей 16-летней девушкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Кузбасса сообщил о завершении поиском пропавшей неделю назад 16-летней девушки. По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 12 июня в Прокопьевске девочка вышла с опекуном из отдела полиции и убежала в неизвестном направлении. В целях установления всех обстоятельств исчезновения школьницы следователями было возбуждено уголовное дело.

В результате 19 июня она была обнаружена в Новосибирской области.

-В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения подростка. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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