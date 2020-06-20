2020-06-20T05:19:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе закрыли антисанитарную чебуречную

В заведении пренебрегли правилами режима повышенной готовности
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе закрыли антисанитарную чебуречнуюВ Кузбассе закрыли антисанитарную чебуречнуюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кузбассе закрыли антисанитарную чебуречную. В заведении не соблюдались правила, предусмотренные режимом повышенной готовности.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора провели проверку чебуречной «Шашлычок» в Юрге и пришли к выводу, что условия в ней создают угрозу здоровью людей. В частности, вопреки введенному запрету, чебуречная работала в обычном режиме. В заведении имелись столы и стулья для употребления пищи в помещении, хотя работать сейчас могут только летние веранды точек общепита.

Учитывая потенциальную опасность распространения коронавирусной инфекции, сотрудниками Роспотребнадзора был составлен административный протокол, а также протокол о временном запрете деятельности.

Юргинский городской суд, рассмотрев все материалы, постановил запретить деятельность точки общепита на 45 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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