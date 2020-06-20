2020-06-20T07:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Восьмой пациент скончался от коронавируса в Кузбассе

Об этом сообщает оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
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Восьмой пациент скончался от коронавируса в КузбассеВосьмой пациент скончался от коронавируса в КузбассеФото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в области. Стало известно, что скончался еще один пациент – уже восьмой с начала пандемии.

-У мужчины из Калтана на фоне коронавируса развилась тяжёлая степень пневмонии.

Также стало известно, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 59 пациентов. Выписаны из больниц 30 человек. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 480 человек.

Сейчас в инфекционных больницах Кузбасса 789 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8861 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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