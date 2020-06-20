20 Июнь 2020 2020-06-20T07:16:56+03:00

Восьмой пациент скончался от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в области. Стало известно, что скончался еще один пациент – уже восьмой с начала пандемии.

-У мужчины из Калтана на фоне коронавируса развилась тяжёлая степень пневмонии.

Также стало известно, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 59 пациентов. Выписаны из больниц 30 человек. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 480 человек.

Сейчас в инфекционных больницах Кузбасса 789 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8861 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе продлен режим повышенной готовности до 28 июня

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил действия режима повышенной готовности в регионе до 28 июня. Распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса в пятницу, 19 июня.(подробности)

Какие ограничения по коронавирусу снял Сергей Цивилев 19 июня

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ослабил ограничительные меры по коронавирусу. Очередное распоряжение он подписал в пятницу, 19 июня. Итак, кому можно приступить к работе?(подробности)

Оставить комментарий

ИСТОЧНИК KP.RU